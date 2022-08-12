حقيقة انهيار العقار..!

يكثر الحديث هذه الأيام عن انهيار العقار، وضرورة التحلي بالصبر قبل الشراء؛ لأن الأسعار خلال السنتين القادمتين ستكون أقل بالضعف على أقل تقدير. مَن تحدَّثوا بهذا الأمر كأنهم يطلقون بشارة أو طوق نجاة، بينما في حقيقة الأمر لو حصل ما تحدثوا عنه فإن ذلك يعني انهيارًا كبيرًا في سلعة اقتصادية مهمة، تُعتبر إحدى الركائز التي يقوم عليها اقتصاد البلد. لا يمكن للعقار أن ينخفض بهذه الصورة السريعة التي يتمنونها إلا في حالة وجود كوارث -لا قدر الله-، وهذا -ولله الحمد- بعيد عنا، بل على العكس، نحن نعيش بفضل الله فترات نمو، وتطور سريع في المجالات كافة، والنمو السكاني يزداد. وأود الإشارة إلى حديث سمو ولي العهد مؤخرًا، الذي ذكر أن عدد سكان السعودية (مواطنين ومقيمين) سيصل خلال الأعوام القادمة إلى 50 - 60 مليونًا، كما أن كبريات الشركات العالمية بدأت في فتح مكاتب لها في الرياض وبقية مدن السعودية، أيضًا سيتم افتتاح فروع للجامعات الأجنبية، وكذلك البنوك الأجنبية، خلاف نمو السياحة وازدياد عدد السائحين، فضلاً عن بقية المشاريع الضخمة في مدن السعودية كافة، وارتفاع أرقام الاستثمار الأجنبي وغيرها. وذلك النمو لا يمكن أن يصاحبه نزول في العقار، وبخاصة في المدن الرئيسية.