حينما يدفع الصغار ثمن أخطاء الكبار

قبل فترة قليلة التقيتُ إحدى صديقاتي التي افترقت عن زوجها بعد خلافات مريرة وطويلة. سألتها عن أخبارها، وأبنائها، وما إذا كانوا قد تأثروا بالطلاق، فحدثتني عن مآسٍ لم تكن تخطر على بالي. روت لي كيف أن طليقها يتحدث عنها أمام أطفالها، الذين لم تتجاوز سن أكبرهم خمس سنوات، بصورة سيئة، وكيف يحاول أن يعرف منهم تفاصيل حياتها وأسرارها.. ولم تستطع أن تكمل حديثها؛ فقد خنقتها العبرات، وسالت دموعها غزيرة، تجسِّد مأساة امرأة، كل ذنبها أنها أساءت اختيار مَن ظنت أنه سيكون شريكًا لحياتها.