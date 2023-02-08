العلماء وهاجس الزلازل

ولأن هذه الحياة مليئة بالعلوم التي علم منها العلماء الشيء القليل {وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} إلا أنهم يبحثون دائمًا عن قرائن ومعلومات عن كل ظاهرة كونية. ولا شك أن هؤلاء العلماء يقتربون يومًا بعد يوم من الوصول إلى بعض أسرار الكون بقدرة الله لا بقدرتهم، مستمدين توجيههم من توجيه العلم القرآني، الذي هو كتاب الله -عز وجل-. وما تقوله الطبيعة لا يختلف عما قاله العلم القرآني.