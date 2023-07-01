حقوق بائع البيتزا..!!
ما يحدث حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، وبقية المدن، بعد مقتل الشاب ذي الأصول الجزائرية، البالغ 17 عامًا من العمر، على يد أحد رجال الشرطة الفرنسيين، من مظاهرات وأحداث شغب، وإشعال الحرائق، وتحطيم المتاجر والممتلكات العامة، فضلاً عن حوادث العنف والسرقة والنهب.. هو نتيجة تراكمات بعد قتل بائع البيتزا نائل مرزوقي..!!
كل هذا يأتي نتيجة لتردي التعامل الإنساني، وافتقاد مبدأ المساواة والعدل بين الجميع هناك؛ وبالتالي كانت نتائجه الشغب والعنف من قِبل المواطنين الفرنسيين أنفسهم..!!
والمفارقة هنا أن العديد من الدول الغربية تمارس التدخل في شؤون البلدان الأخرى بحجج واهية في حين ترفض التدخل في قضاياها، وتعتبر ذلك مساسًا بالأمن القومي، على حد زعمهم وردود أفعالهم..!!
الجمعيات الحقوقية المنادية بحقوق الإنسان واحترام الحريات والكتب المقدسة ونبذ العنصرية والعرقية لا يكون لها أثر أو تأثير أو حتى مطالبات خجولة على الأقل داخل تلك الدول بوقف التمييز..!!
معظم تلك الدول تحمل تاريخًا معروفًا بعدم التقيد بالمواثيق العالمية والأعراف الدولية، والاستبداد والبطش والعدوان الاستعماري، وسرقة ثروات الدول إبان احتلالها منذ عقود؛ ما يؤكد أن دول الغرب قائمة على الادعاءات الزائفة بترديد الشعارات الحقوقية للإنسان عبر المنابر فقط، ومن خلال الأفلام في دور السينما..!!