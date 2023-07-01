حقوق بائع البيتزا..!!

ما يحدث حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، وبقية المدن، بعد مقتل الشاب ذي الأصول الجزائرية، البالغ 17 عامًا من العمر، على يد أحد رجال الشرطة الفرنسيين، من مظاهرات وأحداث شغب، وإشعال الحرائق، وتحطيم المتاجر والممتلكات العامة، فضلاً عن حوادث العنف والسرقة والنهب.. هو نتيجة تراكمات بعد قتل بائع البيتزا نائل مرزوقي..!!