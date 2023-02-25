متى نكشف للعالم حقيقتنا؟

هذا الحضور الإعلامي لم يكن كثيفًا من حيث العدد فقط، بل إن الصحف والفضائيات والإذاعات السعودية امتازت بارتفاع مستوى المهنية وجودة المواد، إضافة إلى وسائل الإبهار الأخرى من استوديوهات حديثة، وإضاءة على أرقى المستويات، وإخراج متطور باستخدام أحدث التقنيات؛ وهو ما ساعد الإعلام السعودي على لعب دور كبير في الدفاع عن قضايا السعودية والعالمَيْن العربي والإسلامي، وذلك من واقع ارتباطه الشديد بهموم بلاده وأمته.