متى نكشف للعالم حقيقتنا؟
حجز الإعلام السعودي لنفسه منذ تسعينيات القرن الماضي مكانة متقدمة وسط نظرائه في الدول العربية، وخطا خطوات واسعة؛ أهَّلته ليكون في صدارة دول المنطقة من حيث قوة تأثير الوسائط الإعلامية المختلفة، مقروءة ومسموعة ومرئية.
وارتبط هذا التطور الإعلامي بدوافع عديدة، في مقدمتها تخرُّج إعلاميين سعوديين من جامعات مرموقة على مستوى العالم، إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها العديد من الدول العربية التي كانت رائدة في المجال الإعلامي؛ وهو ما دفع كثيرًا من كوادرها وخبرائها الإعلاميين للهجرة نحو الدول الخليجية.
وعندما شهد العالم ثورة الفضائيات أوائل الألفية واكبت السعودية ذلك الواقع، وشهدنا تأسيس العديد من الفضائيات المتخصصة في مجالات الأخبار والموسيقى والدراما وسائر أشكال الفنون؛ ما جعل الصوت السعودي هو الأبرز والأعلى.
كما انعكست حالة التطور الإعلامي على المشهد الثقافي المحلي، وأسهمت في ازدهاره وثرائه.
هذا الحضور الإعلامي لم يكن كثيفًا من حيث العدد فقط، بل إن الصحف والفضائيات والإذاعات السعودية امتازت بارتفاع مستوى المهنية وجودة المواد، إضافة إلى وسائل الإبهار الأخرى من استوديوهات حديثة، وإضاءة على أرقى المستويات، وإخراج متطور باستخدام أحدث التقنيات؛ وهو ما ساعد الإعلام السعودي على لعب دور كبير في الدفاع عن قضايا السعودية والعالمَيْن العربي والإسلامي، وذلك من واقع ارتباطه الشديد بهموم بلاده وأمته.
كل هذه حقائق لا خلاف عليها، لكن للأسف في الوقت الذي اتجه فيه الاهتمام نحو إنشاء فضائيات وصحف وإذاعات ناطقة باللغة العربية تناسينا تمامًا أن هناك عالمًا آخر، يتوجب علينا الاهتمام بمخاطبته؛ فلم نشاهد اهتمامًا بإيجاد منافذ إعلامية مماثلة باللغات العالمية الحية.
حتى الجهود التي بُذلت في هذا الصدد كانت محاولات خجولة، لم تفلح في إحداث تغيير حقيقي للواقع؛ لأن معظم تلك الوسائل كانت عبارة عن نسخ مترجمة لفضائيات وصحف عربية.
هذا الغياب كانت له انعكاسات سلبية كثيرة على بلادنا؛ فإضافة إلى غياب صوتها وسط الدول الآسيوية والغربية ظللنا عرضة لصورة سلبية، تشكلت عنا في أذهان الآخرين بأننا مجرد دولة نفطية، وأن مجتمعنا مليء باضطهاد النساء، وأن المرأة مكانها البيت، وأن وظيفتها تنحصر فقط في خدمة زوجها وأبنائها دون حقوق.
هذه الصور السلبية لم تنشأ من فراغ، بل تشكلت نسبة لتقاعسنا في التعبير عن أنفسنا، وعدم اجتهادنا لتقديم واقعنا على حقيقته؛ لذلك فإن هناك مَن استغل حالة الغياب لبث صور خاطئة، ظلت ملازمة لنا لفترات طويلة، وآن الأوان لتغييرها.
المطلوب هو بذل المزيد من الاهتمام بتكثيف حضورنا الإعلامي الناطق باللغات العالمية، شريطة أن نضع في الاعتبار الخطاب الإعلامي الذي يفضله الآخرون، ويبتعد عن الإسهاب واللغة الإنشائية، ويميل إلى لغة الأرقام والمعلومات والصور المعبِّرة الحية.
حدثوهم عن إسهامنا الكبير في مسيرة الحضارة، الذي يعود إلى آلاف السنين، وعن مجتمعنا الذي يشهد تغيرات إيجابية كثيرة، وانقلوا لهم الصور الإنسانية التي يشهدها موسم الحج، وعلِّموهم كيف أننا أصحاب مروءة وشهامة، نمد أيادينا بالخير للجميع.
أخبروهم عن "نيوم" وأخواتها، وعن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها بلادنا، والفرص الاستثمارية الواسعة، شريطة الالتزام بمعقولية الخطاب، وعدم المبالغة والإسهاب.
نحتاج ذلك بشدة؛ لأن الإعلام ليس مجرد وسيلة لبث الأخبار وبرامج الترفيه، بل هو انعكاس حقيقي لنبض المجتمع، وأداة رئيسية لتسويق النجاح، وتحقيق التغيير المنشود.. وهو الوسيلة الأكثر فاعلية لتشكيل الرأي العام، وبناء المواقف، وإحدى أبرز أدوات القوة الناعمة التي توجَّه صناعة القرار العالمي.
نحن في موقف قوة وأصحاب قضية عادلة، وصحيفتنا بيضاء ونقية؛ فلم نكن يومًا معتدين، ولم نبادر بالسوء لأحد، وليست لنا عداوة مع أي دولة.
كذلك تملك السعودية -بحمد الله- كفاءات وكوادر إعلامية بارزة ومؤثرة، وإمكاناتنا تكفي لتحقيق ما نريده.
كل ما نحتاج إليه هو المزيد من الترتيب والتنسيق والتفكير خارج الصندوق.