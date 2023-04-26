‬إجلاء مواطنينا من السودان.. أعظم بلد

أتذكر كلمةً، قالها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في حوار سابق عن أعظم شيء تمتلكه السعودية للنجاح، فقال سموه: "المواطن السعودي بلا شك". وها نحن نشاهد وقفات مملكتنا مع مواطنيها في الكثير من الشدائد والمحن التي تعصف بالعالم. وليس ببعيد عنا أزمة كورونا، وما قدمته السعودية لأبنائها وبناتها، سواء من ناحية توفير الدواء بشكل عاجل وسريع بالمجان، خلاف إنشاء مواقع متعددة للفحص المجاني، وكذلك تسيير جسر جوي لإعادة أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن ومواطنة، كانوا عالقين في دول العالم بسبب إجراءات الحجر التي صاحبت تلك الأزمة. أيضًا مع بدء المشكلة السودانية سارعت السعودية بتسيير جسر بحري لنقل مواطنيها، وإعادتهم لبلدهم بشكل آمن خوفًا وحرصًا عليهم أن يصيبهم أذى من جراء الأزمة.