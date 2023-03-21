هل التعصب الرياضي إلى زوال؟

إن ما يحدث من بعض القنوات عبر برامجها المخصصة بالشأن الرياضي، ومنافسات الأندية، واستضافتها الإعلاميين لطرح أفكارهم وآرائهم وقناعاتهم المثيرة للجدل، هو في الواقع يتعارض تمامًا مع الحيادية في نقل الرأي والرأي الآخر في غالب الأحيان، وقبل ذلك مع مهنة الإعلام؛ وهو ما سيتسبب في بُعد المشاهدين عن متابعة هذه القنوات، وهجرها للأبد؛ وبالتالي تكبُّدها من جراء ذلك خسائر مادية من مردود الإعلانات التجارية والشركات الراعية، فضلاً عن حرمانها من الأندية من نقل أخبارها وتعاقداتها مع اللاعبين وتصريحاتها بعد المباريات وقبلها..!!