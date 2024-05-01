سيظل "الاتحاد" مهابًا وإن خسـر..!!

تأهَّل فريق الهلال إلى نهائي بطولة كأس خادمالشريفين "أغلى الكؤوس"، وخرج الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت حضورًا جماهيريًّا وإعلاميًّا، ومستوى حماسيًّامن قِبل اللاعبين لحساسية التنافس بين الفريقَيْن من جهة، وكذلك لأهمية البطولة الغالية من جهة ثانية، التي تحمل اسمًا غاليًا، ورمزًا عزيزًا، يحبه الجميع، ويتمنى السلام عليه.