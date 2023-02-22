قصة وطن من التأسيس للتحديث

بعد ثلاثة قرون من يوم بدينا، وإلى الآن، نستعيد من خلال هذا الفيلم القصير لـ"دله البركة" طريقًا طويلًا من العطاء، سلكه قادة المملكة منذ التأسيس وحتى الآن، حتى أصبحنا اليوم نلمس بأنفسنا مكانة الوطن واستقراره ونماءه، في عالم تتقاذفه التجاذبات والأنواء، ويعاني الكثير من الأزمات والتداعيات السياسية والاقتصادية، بينما ينعم وطننا بالاستقرار والرخاء، نتيجة قيادة حكيمة، ورؤية طموحة، نجحت باقتدار في إعادة بناء مؤسسات الدولة وقطاعاتها وفقًا لمتطلبات المستقبل، كما نجحت في تعزيز دور المملكة لتصبح من كبرى الدول إقليميًّا وعالميًّا في كل المجالات.