إيقاف المحترفين وخصم النقاط..!!

إن كان ولا بـد من إيقاع العقوبات في بعض الشكاوى تحديدًا أن تكون بمنزلة غرامات مادية، لا تتجاوز مليونَي ريال، وخصم ثلاث نقاط بدلاً من المنع من التسجيل، مع مراعاة إيقاف المحترفين الأجانب فترات معقولة ومقبولة كحد أقصى ثلاث مباريات في جميع المسابقات التي يحق له المشاركة فيها.. بدلاً من إيقافه أشهرًا طوالاً قد تمتد من تشرين إلى تموز، يفقد النادي فيها حقه من الاستفادة الفنية المرجوة منه، كما يفقد الدوري لدينا شغف المتابع وقيمته كدوري، ورونقه الأخاذ..!!