هنا تختبئ أسرار الجسد العربي..!!

عنوان القمة عتبة جديدة لشرق أوسط جديد، وكما يقال: "المكتوب يُقرأ من عنوانه".. فالتحديات مطروحة في الطريق؛ ويجب على العالم التعاون المشترك لمواجهتها، والعمل على استقرار المنطقة، من خلال حلول سياسية لتكريس الأمن، ودفع عجلة التنمية للأمام؛ لأن الاستقرار العالمي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار الطاقة، ولن يكون ذلك الاستقرار إلا بمعالجة أزمات الماضي، منها القضية الفلسطينية، ومحاربة بؤر الإرهاب التي زُرعت في منطقة الشرق الأوسط، وزعزعت الأمن الإقليمي والدولي أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.