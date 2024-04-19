أين عربات كبار السن والمعاقين في المولات؟

بعض العوائل، سواء مواطنين أو مقيمين أو زائرين، يرغبون في الحضور للترفيه والتسوق في تلك المولات، ولديهم معاق أو كبير في السن، ولا يمتلكون كرسيًّا متحركًا، يستطيع من خلاله ذلك المحتاج أن يستمتع بكل يسر وسهولة بتلك الجولة؛ وهو ما يفسد على عائلته والمرافقين معه وعلى نفسه تلك المتعة نظير ما يسببه من تعب ومشقة على الحاضرين معه؛ لتتحول تلك النزهة التي يراد بها التنفيس عن هؤلاء إلى تعب عليهم جميعًا.