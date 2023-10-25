المسيح الدجال و"برامج التكبيس"..!!

لكن الواقع ربما سيكون مختلفًا جدًّا؛ إذ إن المسألة ليست بهذه بالسهولة كما تصور لهم أفكارهم وقناعاتهم وذهنياتهم الآنية.. فما نشاهده اليوم كواقع -للأسف- من ممارسات، وطريقة تعاطي الغالبية من هؤلاء الناس، لا تبشر بخير؛ والدليل متابعة يوميات المشاهير ونجوم برامج التواصل الاجتماعي، ودعمهم في البثوث المباشرة و"التكبيس" ومجموعة من الحيتان والأسود كهدايا لا إراديًّا ودونما وعي لعواقب الأمور من خسائر مادية واستنزاف طاقات وأوقات فيما لا يعود بالنفع والفائدة عليهم كداعمين ومتابعين..!!