مصانع لدعم منتجاتنا الزراعية

كذلك نتذكر في صغرنا علب عصير مانجو مشهورة، كانت تأتي من مصر من خلال عصر إنتاجهم من تلك الثمرة، حتى أصبح ذلك العصير علامة فارقة، يطلبه المستهلكون من كل مكان. ونستطيع عمل مصانع لعصير المانجو المحلي، وتعليبه وتسويقه وتصديره؛ ليصبح علامة سعودية مميزة. أيضًا نستطيع التعامل مع النخيل بالطريقة نفسها؛ لتصبح تلك المنتجات علامة سعودية فارقة، يطلبها المستهلكون حول العالم. وقس على ذلك بقية المنتجات.