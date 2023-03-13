الذكاء العاطفي.. أقصر الطرق للسعادة

وبعيدًا عن حالات الصدمة والأزمات، فإن الموازنة بين العقل والعاطفة تظل ضرورة حتمية لكل من يريد أن يتخذ قرارات صائبة.. فاختيار الشريك -على سبيل المثال- خطوة مصيرية، تُغير مجرى حياة الرجل والمرأة؛ لذلك لا ينبغي أن يُتخذ وفق معطيات العقل فقط؛ لأن العاطفة تشكل جزءًا أساسيًّا فيه. وكذلك من الخطأ الكبير أن يُبنى على المشاعر والأحاسيس؛ لأن هناك عناصر أخرى غير العاطفة تُكمل بناءه؛ لذلك فإن الإنسان الذي يتصف بالذكاء العاطفي هو الذي يفهم نفسه جيدًا، ويعرف نقاط ضعفه وقوته، ويتحمل مسؤولية علاقاته بالآخرين، ويُقيّمها على أساس متوازن؛ فيتفهم مشاعرهم ويراعيها.. لا يجزع عند الشدائد، ولا ينهزم أمام الأزمات، بل تزيده تحديًا وحماسًا، كما أنه في الغالب يكون متسامحًا، لا تعرف المشاعر السالبة طريقًا إليه.