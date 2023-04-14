بطولة السيف وبطولة المحراث

ارتبطت الحرب لدى اليونان القدماء بالعديد من المفاهيم، منها: مفهوم البطولة. وذكرت لنا المرويات الشعرية وحكت عن شجاعة اليونانيين واكتساب المجد، وجعلت أسماءهم خالدة في أشعار "هوميروس".
هذا الارتباط المأساوي "التراجيديا" لم يستمر هكذا، بل لجؤوا بعدها إلى البطولة السلمية، باستبدال بطولة السيف ببطولة المحراث. وهنا رمزية البناء في المحراث، ورمزية السيف في الهدم.
لا سلام دائم، ولا حرب دائمة، والسلام هو السائد والأغلب في المجتمع الدولي، لكننا أمام حرب هنا أو هناك، وقد تكون أيقونة الحرب للوصول إلى السلم، فمن يصنع الحرب يصنع السلام، وإعلان الحرب على الحرب نتيجتها: سلام على سلام؛ فهي تُشن لكسب السلام.
ما نحتاج إليه اليوم في العصر الحديث هو نجم السلام، وليس نجم الحرب، بالرغم من أن مشاكل السلام أكبر وأوسع من مشاكل الحرب. وعلى المجتمع الدولي نزع عباءة الأيديولوجيا عن السياسة؛ حتى نعيش في سلام أطول، ورغد عيش أفضل. وتلك طبيعة الفلسفة السياسية الوسطية، التي تغذي سيرورة السلم أكثر من تغذيتها سيرورة الحرب!!
نحتاج أيضًا إلى فن الإقناع، ومهارة التأثير، وهي تعزيز رؤية الأمور الإيجابية للغير كما تراها أنت لا كما يراها غيرك. وهذا ما نجح فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بامتياز، ولا يزال يعمل من أجل رأب الصدع، ونشر العدل، وحمل لواء السلام، وتبادُل المنافع المشتركة بعيدًا عن أيديولوجيات الطائفية والصراعات الدينية، والسياسات الاستعمارية؛ وهذا ما سيؤدي إلى تغيير المعادلة الدولية للصراع إلى معادلة للعيش بسلام!!