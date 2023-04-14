بطولة السيف وبطولة المحراث

نحتاج أيضًا إلى فن الإقناع، ومهارة التأثير، وهي تعزيز رؤية الأمور الإيجابية للغير كما تراها أنت لا كما يراها غيرك. وهذا ما نجح فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بامتياز، ولا يزال يعمل من أجل رأب الصدع، ونشر العدل، وحمل لواء السلام، وتبادُل المنافع المشتركة بعيدًا عن أيديولوجيات الطائفية والصراعات الدينية، والسياسات الاستعمارية؛ وهذا ما سيؤدي إلى تغيير المعادلة الدولية للصراع إلى معادلة للعيش بسلام!!