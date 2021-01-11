الأقوى منذ دخول الشتاء.. الحصيني: موجة باردة تدهم الرياض وتستمر 3 أيام
قال: تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ، ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام -إلا أن يصرفها الله-.
وقال عبر حسابه في تويتر: هي أقوى موجة برد تؤثر في منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ.
وأضاف: متوقع أن تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مئوية مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها، باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء.
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الأقوى منذ دخول الشتاء.. الحصيني: موجة باردة تدهم الرياض وتستمر 3 أيام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-11
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ، ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام -إلا أن يصرفها الله-.
وقال عبر حسابه في تويتر: هي أقوى موجة برد تؤثر في منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ.
وأضاف: متوقع أن تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مئوية مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها، باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء.
11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
08:40 AM
الأقوى منذ دخول الشتاء.. الحصيني: موجة باردة تدهم الرياض وتستمر 3 أيام
قال: تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ، ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام -إلا أن يصرفها الله-.
وقال عبر حسابه في تويتر: هي أقوى موجة برد تؤثر في منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ.
وأضاف: متوقع أن تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مئوية مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها، باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء.