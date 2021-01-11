الأقوى منذ دخول الشتاء.. الحصيني: موجة باردة تدهم الرياض وتستمر 3 أيام

قال: تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ، ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام -إلا أن يصرفها الله-.

وقال عبر حسابه في تويتر: هي أقوى موجة برد تؤثر في منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ.

وأضاف: متوقع أن تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مئوية مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها، باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء.