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الأقوى منذ دخول الشتاء.. الحصيني: موجة باردة تدهم الرياض وتستمر 3 أيام

قال: تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ، ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام -إلا أن يصرفها الله-.

وقال عبر حسابه في تويتر: هي أقوى موجة برد تؤثر في منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ.

وأضاف: متوقع أن تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مئوية مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها، باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء.

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الأقوى منذ دخول الشتاء.. الحصيني: موجة باردة تدهم الرياض وتستمر 3 أيام
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ، ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام -إلا أن يصرفها الله-.

وقال عبر حسابه في تويتر: هي أقوى موجة برد تؤثر في منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ.

وأضاف: متوقع أن تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مئوية مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها، باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
08:40 AM

الأقوى منذ دخول الشتاء.. الحصيني: موجة باردة تدهم الرياض وتستمر 3 أيام

قال: تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ، ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام -إلا أن يصرفها الله-.

وقال عبر حسابه في تويتر: هي أقوى موجة برد تؤثر في منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ.

وأضاف: متوقع أن تراوح الصغرى بين "2" و"6" درجات مئوية مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها، باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء.

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