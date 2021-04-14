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حصيلة وفيات الفلسطينيين في الخارج ترتفع إلى 30

الإصابات تصل إلى 681 معظمهم بأمريكا

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في العديد من دول العالم، ارتفع إلى 30 كما زادت الإصابات إلى 681 حالة.

وأوضحت في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد الوفيات بين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بسبب الفيروس ارتفع إلى 21 حالة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة بين صفوف الجالية منها ثلاث حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن هناك ارتفاعًا في وتيرة الإصابات في صفوف أبناء الجالية ليصل العدد حتى اللحظة إلى 437 بعد تسجيل 33 إصابة جديدة في كلٍ من ولايات أوهايو وميشيجان ونيوجيرزي وشيكاغو.


وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات في الدول الأخرى ارتفع إلى 244، فيما بلغ عدد الوفيات بين الفلسطينيين في تلك الدول تسع حالات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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حصيلة وفيات الفلسطينيين في الخارج ترتفع إلى 30
سبق

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في العديد من دول العالم، ارتفع إلى 30 كما زادت الإصابات إلى 681 حالة.

وأوضحت في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد الوفيات بين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بسبب الفيروس ارتفع إلى 21 حالة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة بين صفوف الجالية منها ثلاث حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن هناك ارتفاعًا في وتيرة الإصابات في صفوف أبناء الجالية ليصل العدد حتى اللحظة إلى 437 بعد تسجيل 33 إصابة جديدة في كلٍ من ولايات أوهايو وميشيجان ونيوجيرزي وشيكاغو.


وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات في الدول الأخرى ارتفع إلى 244، فيما بلغ عدد الوفيات بين الفلسطينيين في تلك الدول تسع حالات.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:57 PM

حصيلة وفيات الفلسطينيين في الخارج ترتفع إلى 30

الإصابات تصل إلى 681 معظمهم بأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في العديد من دول العالم، ارتفع إلى 30 كما زادت الإصابات إلى 681 حالة.

وأوضحت في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد الوفيات بين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بسبب الفيروس ارتفع إلى 21 حالة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة بين صفوف الجالية منها ثلاث حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن هناك ارتفاعًا في وتيرة الإصابات في صفوف أبناء الجالية ليصل العدد حتى اللحظة إلى 437 بعد تسجيل 33 إصابة جديدة في كلٍ من ولايات أوهايو وميشيجان ونيوجيرزي وشيكاغو.


وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات في الدول الأخرى ارتفع إلى 244، فيما بلغ عدد الوفيات بين الفلسطينيين في تلك الدول تسع حالات.

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