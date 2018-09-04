انقطاع مؤقت لخدمات "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام"

لم تقتصر على منطقة معينة

قالت شركة "فيسبوك" يوم أمس الاثنين: إن مشكلة فنية منعت بعض المستخدمين من الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي، أو وضع رسائل عليها، ومنعتهم أيضاً من الوصول إلى تطبيقيْ "واتساب" و"إنستجرام "للرسائل، وأنها تمكنت من إصلاح معظم المشكلة.

وحسب وكالة "رويترز"، قال جاي نانكارو المتحدث باسم "فيسبوك": "تسببت مشكلة في الشبكة في وقت سابق اليوم (الاثنين)، في مواجهة البعض صعوبةً في الوصول إلى خدمات "فيسبوك" المختلفة، أو بث رسائل عليها. بحثنا الأمر بسرعة وبدأنا إعادة القدرة على الوصول للخدمة، وتمكنا من حل المشكلة للجميع تقريباً. نعتذر عن الإزعاج".

وواجه معظم المستخدمين المتضررين مشكلاتٍ لأقل من 90 دقيقة، ولم تقتصر المشكلة على منطقة معينة.