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"شادي زارع" عميداً لكلية الطب بجامعة جدة

أصدر وزير التعليم قراراً بتعيين الدكتور شادي بن طلال زارع، عميداً لكلية الطب في جامعة جدة.

وتدرّج الدكتور "زارع" في عدة مناصب قبل تعيينه، حيث بدأ كأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة جدة العام 2011م، ثم كلف مشرفاً فرئيساً لقسم الطب الباطني في 2013م، قبل أن يعين وكيلاً لكلية الطب بجامعة جدة 2014م.

وحصل الدكتور شادي زارع، على البورد الكندي، والبورد الأمريكي في الجلدية العام 2009م، وعلى زمالة الجراحة الجلدية وزمالة زراعة الشعر من جامعة ميجيل الكندية 2010م.

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"شادي زارع" عميداً لكلية الطب بجامعة جدة
سبق

أصدر وزير التعليم قراراً بتعيين الدكتور شادي بن طلال زارع، عميداً لكلية الطب في جامعة جدة.

وتدرّج الدكتور "زارع" في عدة مناصب قبل تعيينه، حيث بدأ كأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة جدة العام 2011م، ثم كلف مشرفاً فرئيساً لقسم الطب الباطني في 2013م، قبل أن يعين وكيلاً لكلية الطب بجامعة جدة 2014م.

وحصل الدكتور شادي زارع، على البورد الكندي، والبورد الأمريكي في الجلدية العام 2009م، وعلى زمالة الجراحة الجلدية وزمالة زراعة الشعر من جامعة ميجيل الكندية 2010م.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
07:49 PM

"شادي زارع" عميداً لكلية الطب بجامعة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر وزير التعليم قراراً بتعيين الدكتور شادي بن طلال زارع، عميداً لكلية الطب في جامعة جدة.

وتدرّج الدكتور "زارع" في عدة مناصب قبل تعيينه، حيث بدأ كأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة جدة العام 2011م، ثم كلف مشرفاً فرئيساً لقسم الطب الباطني في 2013م، قبل أن يعين وكيلاً لكلية الطب بجامعة جدة 2014م.

وحصل الدكتور شادي زارع، على البورد الكندي، والبورد الأمريكي في الجلدية العام 2009م، وعلى زمالة الجراحة الجلدية وزمالة زراعة الشعر من جامعة ميجيل الكندية 2010م.

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