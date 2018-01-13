تركي آل الشيخ يوجّه بخفض أسعار دخول البوليفارد إلى ٥٠٪

قال مغردًا: تسهيلًا على الزوار.. يستمر موسم الرياض لنهاية يناير

وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بتخفيض أسعار دخول البوليفارد بنسبة ٥٠٪.

وقال عبر حسابه في "تويتر": وجّهت الزملاء في الترفيه بتخفيض بنسبة ٥٠٪ على الدخول للبوليفارد للتسهيل على الزوار.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، أن مواقع موسم الرياض شهدت 11.4 مليون زائر.

وكانت فعاليات موسم الرياض قد انطلقت الجمعة 11 أكتوبر، وتستمر حتى نهاية يناير 2020.

وقال آل الشيخ: إن موسم الرياض وفّر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة، مع تجاوز الدخل المبدئي المباشر من فعالياته حاجز المليار ريال.