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شاهد.. "مدني المدينة" ينقذ 5 معلمات وسائقهن احتجزتهم السيول

بمساندة الدوريات الأمنية على طريق "المهد- الجريسية".. نُقلوا لمكان آمن

تصوير : سمير الفوزان

تمكنت فرق الدفاع المدني، بمساندة الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، صباح اليوم، من إنقاذ خمس معلمات وسائقهن، بعدما احتجزت السيول مركبتهم على طريق "المهد- الجريسية".

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: فرق الإنقاذ باشرت في الساعة ١١:٠٠ من صباح اليوم حادثة احتجاز مركبة نقل المعلمات وسائقهن، وتم إخراج الجميع ونقلهم إلى مكان آمن.

وأضاف: نقلت إحدى المعلمات إلى مستشفى المهد العام؛ بسبب تعرضها لحالة هلع وخوف، وتلقت العلاج اللازم وغادرت وهي بصحة جيدة.

وكانت محافظة مهد الذهب قد شهدت، منذ صباح اليوم، هطول أمطار متفرقة، أدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مدني المدينة" ينقذ 5 معلمات وسائقهن احتجزتهم السيول
سبق

تصوير : سمير الفوزان

تمكنت فرق الدفاع المدني، بمساندة الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، صباح اليوم، من إنقاذ خمس معلمات وسائقهن، بعدما احتجزت السيول مركبتهم على طريق "المهد- الجريسية".

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: فرق الإنقاذ باشرت في الساعة ١١:٠٠ من صباح اليوم حادثة احتجاز مركبة نقل المعلمات وسائقهن، وتم إخراج الجميع ونقلهم إلى مكان آمن.

وأضاف: نقلت إحدى المعلمات إلى مستشفى المهد العام؛ بسبب تعرضها لحالة هلع وخوف، وتلقت العلاج اللازم وغادرت وهي بصحة جيدة.

وكانت محافظة مهد الذهب قد شهدت، منذ صباح اليوم، هطول أمطار متفرقة، أدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب بالمنطقة.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
02:46 PM

شاهد.. "مدني المدينة" ينقذ 5 معلمات وسائقهن احتجزتهم السيول

بمساندة الدوريات الأمنية على طريق "المهد- الجريسية".. نُقلوا لمكان آمن

A A A
فهد الغبيوي - المهد
4
7,530

تصوير : سمير الفوزان

تمكنت فرق الدفاع المدني، بمساندة الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، صباح اليوم، من إنقاذ خمس معلمات وسائقهن، بعدما احتجزت السيول مركبتهم على طريق "المهد- الجريسية".

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: فرق الإنقاذ باشرت في الساعة ١١:٠٠ من صباح اليوم حادثة احتجاز مركبة نقل المعلمات وسائقهن، وتم إخراج الجميع ونقلهم إلى مكان آمن.

وأضاف: نقلت إحدى المعلمات إلى مستشفى المهد العام؛ بسبب تعرضها لحالة هلع وخوف، وتلقت العلاج اللازم وغادرت وهي بصحة جيدة.

وكانت محافظة مهد الذهب قد شهدت، منذ صباح اليوم، هطول أمطار متفرقة، أدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب بالمنطقة.

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