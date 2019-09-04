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"أسامة نبيه" لـ "سبق": تجربتي مع "الكوكب" ناجحة وأمنيتي قيادة ناد كبير في دوري المحترفين

قال أسامة نبيه، المدير الفني السابق لنادي الكوكب والحالي لإف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز إنه لن ينسى تجربته في الكرة السعودية إذ اعتبرها تجربة ناجحة للغاية.

وكان نبيه قد قاد الكوكب في دوري الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى بعد أن كان الفريق متذيل ترتيب الجدول حيث نجح في قيادة النادي وقتها لبر الأمان.

المدرب المصري قال في تصريحات خاصة لـ "سبق" :" تجربتي في الكرة السعودية ناجحة وسعيد بها وأتمنى تكرار التجربة من جديد ".

وتابع المدرب حديثه قائلاً :" الدوري السعودي بات لا يقارن من حيث قوته وإثارته وقيمته السوقية مع أي دوري آخر".

وأكمل :" قيادة ناد كبير في المسابقة السعودية يظل حلماً جميلاً لأي مدرب حيث بات الدوري جاذباً لأسماء عالمية لامعة سواء بالنسبة للمدربين أو اللاعبين".


واختتم المدرب تصريحاته قائلاً :" أتمنى التوفيق في مهمتي الجديدة في الدوري المصري وأن تكون خطوة إيجابية لي نحو الانطلاق في مسيرتي الاحترافية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أسامة نبيه" لـ "سبق": تجربتي مع "الكوكب" ناجحة وأمنيتي قيادة ناد كبير في دوري المحترفين
سبق

قال أسامة نبيه، المدير الفني السابق لنادي الكوكب والحالي لإف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز إنه لن ينسى تجربته في الكرة السعودية إذ اعتبرها تجربة ناجحة للغاية.

وكان نبيه قد قاد الكوكب في دوري الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى بعد أن كان الفريق متذيل ترتيب الجدول حيث نجح في قيادة النادي وقتها لبر الأمان.

المدرب المصري قال في تصريحات خاصة لـ "سبق" :" تجربتي في الكرة السعودية ناجحة وسعيد بها وأتمنى تكرار التجربة من جديد ".

وتابع المدرب حديثه قائلاً :" الدوري السعودي بات لا يقارن من حيث قوته وإثارته وقيمته السوقية مع أي دوري آخر".

وأكمل :" قيادة ناد كبير في المسابقة السعودية يظل حلماً جميلاً لأي مدرب حيث بات الدوري جاذباً لأسماء عالمية لامعة سواء بالنسبة للمدربين أو اللاعبين".


واختتم المدرب تصريحاته قائلاً :" أتمنى التوفيق في مهمتي الجديدة في الدوري المصري وأن تكون خطوة إيجابية لي نحو الانطلاق في مسيرتي الاحترافية".

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
12:43 AM

"أسامة نبيه" لـ "سبق": تجربتي مع "الكوكب" ناجحة وأمنيتي قيادة ناد كبير في دوري المحترفين

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محمد السيّد - الرياض
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قال أسامة نبيه، المدير الفني السابق لنادي الكوكب والحالي لإف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز إنه لن ينسى تجربته في الكرة السعودية إذ اعتبرها تجربة ناجحة للغاية.

وكان نبيه قد قاد الكوكب في دوري الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى بعد أن كان الفريق متذيل ترتيب الجدول حيث نجح في قيادة النادي وقتها لبر الأمان.

المدرب المصري قال في تصريحات خاصة لـ "سبق" :" تجربتي في الكرة السعودية ناجحة وسعيد بها وأتمنى تكرار التجربة من جديد ".

وتابع المدرب حديثه قائلاً :" الدوري السعودي بات لا يقارن من حيث قوته وإثارته وقيمته السوقية مع أي دوري آخر".

وأكمل :" قيادة ناد كبير في المسابقة السعودية يظل حلماً جميلاً لأي مدرب حيث بات الدوري جاذباً لأسماء عالمية لامعة سواء بالنسبة للمدربين أو اللاعبين".


واختتم المدرب تصريحاته قائلاً :" أتمنى التوفيق في مهمتي الجديدة في الدوري المصري وأن تكون خطوة إيجابية لي نحو الانطلاق في مسيرتي الاحترافية".

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