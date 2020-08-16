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"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

أمريكا تُسجل 54,686 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1150 وفاة

إجمالي الإصابات بلغت 5,340,232 والوفيات 168,696 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 54,686 إصابة مؤكدة و1,150 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، طبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,340,232 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 168,696 حالة وفاة.

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أمريكا تُسجل 54,686 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1150 وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 54,686 إصابة مؤكدة و1,150 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، طبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,340,232 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 168,696 حالة وفاة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
11:25 PM

أمريكا تُسجل 54,686 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1150 وفاة

إجمالي الإصابات بلغت 5,340,232 والوفيات 168,696 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 54,686 إصابة مؤكدة و1,150 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، طبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,340,232 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 168,696 حالة وفاة.

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