أمريكا تُسجل 54,686 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1150 وفاة

إجمالي الإصابات بلغت 5,340,232 والوفيات 168,696 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 54,686 إصابة مؤكدة و1,150 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، طبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,340,232 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 168,696 حالة وفاة.