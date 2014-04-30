"تعليم عسير" تطلق المرحلة الثانية من حملة "الأسبوع الحي"

400 مشرف يدعمون جهود الميدان.. تعزيزاً لقيم الانضباط

أطلق مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان صباح اليوم "الأحد"، المرحلة الثانية من حملة الانضباط "الأسبوع الحي" من داخل الفصول الدراسية بمتوسطة الأوزاعي بأبها فيما وقف مساعدو المدير العام ومديرو ومديرات المكاتب على سير الانضباط في عدد من المدارس .



وأكد آل كركمان في كلمة له وجهها لمنسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الأمور أن الانضباط قيمة عليا والجميع شركاء في ترسيخها لدى الطلاب والطالبات، مبيناً أن مسؤولية كبيرة تقع على كاهل منسوبي التعليم تتمثل في ترسيخ قيمة الانضباط وتحقيقها، علماً أنها ليست غاية وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف عليا أسمى تهدف إلى خلق جيل منضبط قادر على العمل بكل جهد، وأن يكون قدوة بتصرفاته المنضبطة, محبًا للعمل متمسكًا بقيم العمل الجاد المنضبط في شؤون حياته كلها .



ولفت آل كركمان إلى أن أي مجتمع غير منضبط لا يمكن أن يصل إلى تطلعاته ولن يحقق الآمال المرجوة منه، مشيرًا إلى أن الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة يحظون بكل الرعاية والدعم من قبل قيادات المدارس ومعلميها

ومعلماتها، مقدمًا شكره لهم على جهودهم ولأولياء الأمور الذين يتفهمون دورهم في حث أبنائهم الطلاب والطالبات على الانضباط والاستفادة من برامج المدرسة وما يقدم فيها من معارف ومهارات إلى آخر يوم دراسي .



من جهة ثانية أطلقت إدارة الإشراف التربوي بتعليم عسير حملة تعزيز الميدان خلال الأسبوع الجاري، تتضمن دعم الميدان التربوي بنحو "400" مشرف ومشرفة، بهدف دعم وتعزيز قيم الانضباط في المدارس، والوقوف جنباً إلى جنب مع قيادات المدارس والميدان التربوي بشكل عام، ورفع قيمة الانضباط لدى الطلاب والطالبات، فيما تم إطلاق حملة إعلامية مكثفة من قبل إدارة الإعلام التربوي بتعليم المنطقة، تهدف إلى بث رسائل توعوية عبر منصات الإعلام الحديث والصحف، ورصد مظاهر الانضباط في المدارس والإشادة بها، وعرضها كنماذج واقعية تهدف لتحفيز بقية المدارس لرفع قيمة الانضباط .