إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

أعلن عضو الإفتاء السابق مدير مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري إصابته بفيروس كورونا، مطالباً محبيه عبر تويتر بالدعاء له بالشفاء العاجل.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: "الحمد لله على قضائه وقدره لقد تأكدت اليوم أصابتي بفيروس كورونا، ودعواتكم لي بالشفاء العاجل اللهم اجعلنا عند اليلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين.