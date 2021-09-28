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تصادم على طريق الشعيبة بمكة يخلّف 7 إصابات

نقلت 5 منها للمستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم "باص" على طريق الشعيبة بمكة، بينهم حالة خطرة؛ فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات مكة المكرمة.

وفي التفاصيل تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم "باص" على طريق الساحل مكة؛ بالتحديد في منطقة الشعيبة في اتجاه الجنوب.. وفور تلقي البلاغ تم توجية 5 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 7 إصابات ترواحت بين الخطرة والمستقرة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابة خطرة إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، كما نقلت 4 إصابات مستقرة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، ورفض باقي المصابين النقل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تصادم على طريق الشعيبة بمكة يخلّف 7 إصابات
سبق

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم "باص" على طريق الشعيبة بمكة، بينهم حالة خطرة؛ فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات مكة المكرمة.

وفي التفاصيل تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم "باص" على طريق الساحل مكة؛ بالتحديد في منطقة الشعيبة في اتجاه الجنوب.. وفور تلقي البلاغ تم توجية 5 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 7 إصابات ترواحت بين الخطرة والمستقرة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابة خطرة إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، كما نقلت 4 إصابات مستقرة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، ورفض باقي المصابين النقل.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
12:15 PM

تصادم على طريق الشعيبة بمكة يخلّف 7 إصابات

نقلت 5 منها للمستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم "باص" على طريق الشعيبة بمكة، بينهم حالة خطرة؛ فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات مكة المكرمة.

وفي التفاصيل تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم "باص" على طريق الساحل مكة؛ بالتحديد في منطقة الشعيبة في اتجاه الجنوب.. وفور تلقي البلاغ تم توجية 5 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 7 إصابات ترواحت بين الخطرة والمستقرة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابة خطرة إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، كما نقلت 4 إصابات مستقرة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، ورفض باقي المصابين النقل.

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