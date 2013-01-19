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مدير الدفاع المدني يقلد "القرني" رتبة لواء

قلّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو العميد محمد بن غيثان القرني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.

وعبر اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

وتقدم "سبق" التهنئة للواء "القرني"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.

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مدير الدفاع المدني يقلد "القرني" رتبة لواء
سبق

قلّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو العميد محمد بن غيثان القرني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.

وعبر اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

وتقدم "سبق" التهنئة للواء "القرني"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
12:44 AM

مدير الدفاع المدني يقلد "القرني" رتبة لواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو العميد محمد بن غيثان القرني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.

وعبر اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

وتقدم "سبق" التهنئة للواء "القرني"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.

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