وفق "Forbes".. سليمان الحبيب أقوى شركة للرعاية الصحية بالشرق الأوسط للعام "2021"

تغلبت على التحديات واحتلت المجموعة هذا العام المرتبة 55 متقدمة عن العام الماضي بـ11 مرتبة

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تصدرت المجموعة في المرتبة الأولى كأقوى شركات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، وعززت مكانتها ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط للعام 2021م؛ وفق تصنيف مجلة «فوربس الشرق الأوسط»؛ حيث احتلت المجموعة هذا العام المرتبة 55 متقدمة عن العام الماضي بـ(11) مرتبة، كما نجحت في التغلب على تحديات عام 2020م في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19)، وتحويلها إلى فرص للنمو وزيادة القيمة السوقية والمبيعات والأصول والأرباح.

وعبّر ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن سعادته وفخره بهذا التصنيف الذي وصفه بأنه تتويج للجهود المضنية التي تقوم بها المجموعة، في سبيل أداء رسالتها التي تستهدف توفير رعاية صحية متكاملة، ومطابقة لأعلى المعايير للمرضى والمراجعين في كل المواقع التي تنتشر فيها مستشفيات المجموعة، مع الالتزام التام بتحسين حياة الناس في مختلف مناحي الحياة، وبيّن أ.الحقباني أن سياسة المجموعة التوسعية، مكّنتها -بفضل الله- من خدمة شريحة كبيرة من المراجعين في الشرق الأوسط، كما أن المجموعة استطاعت من خلال مشاريعها المتنوعة إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع من خلال خلق فرص العمل وتوفير فرص التدريب للكوادر الطبية وتأهيلها ودعم وتشجيع البحث العلمي، بالإضافة إلى قيادتها للكثير من المبادرات الرائدة وذات التأثير القوي في إطار المسؤولية الاجتماعية.

وقال الحقباني: إن وجود تصنيف يتسم بالأهمية والمصداقية كالذي تنظمه مجلة "فوربس" تزيد من قوة التنافس بين الكيانات الاقتصادية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يصب في مصلحة المجتمع؛ إذ إنه يسهم في رفع معدلات جودة الخدمات التي تقدّمها تلك الشركات في تخصصاتها، ويجعلها أكثر اجتهادًا في تطوير منظومة الخدمة المجتمعية وتنمية المجتمع المحلي بتوظيف الطاقات.

وختم الحقباني تصريحه بالتأكيد على أن تصنيف المجموعة كأقوى شركة رعاية صحية ودخولها ضمن قائمة أقوى "100" شركة تأثيرًا في الشرق الأوسط، تُحقق بفضل تكاتف وجهود إدارة المجموعة والعاملين فيها من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، والحرص على الالتزام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية، بالإضافة إلى البيئة النموذجية التي هيأتها رؤية المملكة 2030 الطموحة، لنجاح القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الخاص الطبي بشكل خاص.

يشار إلى أن مجلة "فوربس" تقوم بإعداد أكثر القوائم والتصنيفات شهرة في العالم، وتهتم -بالدرجة الأولى- بتوفير المعلومات المالية والاقتصادية للشركات، وبإحصاء ومراقبة نمو إيرادات وأصول الشركات، وتصدر المجلة قوائمها بشكل دوري، وتمتلك فوربس سبع نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية تصدر عن منطقة الشرق الأوسط.