وتواصل الفرق الميدانية تنفيذ حملاتها اليومية في الأحياء والطرق والميادين، تنفيذاً للخطة التشغيلية لرصد نقاط التشوّه البصري، والتعامل معها ضمن برامج التنمية وتطوير وتحسين الخدمات البلدية الذي تنفّذه أمانة المنطقة وبلدياتها الفرعية.

رفعت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة 27 ألف متر مكعب من مخلفات البناء في الأحياء السكنية خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري.

المدينة المنوّرة.. رفع 27 ألف متر مكعب من مخلفات البناء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-14 رفعت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة 27 ألف متر مكعب من مخلفات البناء في الأحياء السكنية خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري. وتواصل الفرق الميدانية تنفيذ حملاتها اليومية في الأحياء والطرق والميادين، تنفيذاً للخطة التشغيلية لرصد نقاط التشوّه البصري، والتعامل معها ضمن برامج التنمية وتطوير وتحسين الخدمات البلدية الذي تنفّذه أمانة المنطقة وبلدياتها الفرعية.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 12:26 PM

المدينة المنوّرة.. رفع 27 ألف متر مكعب من مخلفات البناء ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري في الأحياء والميادين





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رفعت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة 27 ألف متر مكعب من مخلفات البناء في الأحياء السكنية خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري.

وتواصل الفرق الميدانية تنفيذ حملاتها اليومية في الأحياء والطرق والميادين، تنفيذاً للخطة التشغيلية لرصد نقاط التشوّه البصري، والتعامل معها ضمن برامج التنمية وتطوير وتحسين الخدمات البلدية الذي تنفّذه أمانة المنطقة وبلدياتها الفرعية.