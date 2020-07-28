"الضمان الصحي" ينال العضوية الدائمة في منظمة المجموعة الدولية "HL7"

الخطوة ستسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس 2020 – 2024

حصل مجلس الضمان الصحي التعاوني على العضوية الدائمة في منظمة المجموعة الدولية "HL7" المستوى الصحي السابع؛ كأول منشأة تنضم إلى هذه المنظمة وتكون عضواً دائماً على مستوى الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي في المجلس عبدالله الشرقي: هذه العضوية ستسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس 2020 – 2024 وهي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحفيز التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص، وتمكين مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع.

وأضاف: الانضمام إلى المجموعة الدولية "HL7" يأتي في إطار بناء وتطوير الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، التي تسهم في رفع مستوى معايير وإجراءات تبادل المعلومات الصحية وفق أعلى المعايير وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات بين مختلف التطبيقات الرقمية، وتتسق أيضاً مع رؤية المجلس بأن تكون جهة رائدة عالمياً في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي نظام الضمان الصحي التعاوني.

وأردف "الشرقي": المنظمة غير ربحية، وتضم في عضويتها ما يربو عن 1600 عضو يمثلون 50 دولة على مستوى العالم هدفها رفع مستوى معايير الصحة الرقمية على مستوى العالم من خلال تبادل الخبرات ومراجعة الإجراءات والمعايير واعتمادها من قِبل أعضائها بما يحقق التطور والتكامل بين التطبيقات والأنظمة الرقمية في المجال الصحي.

وتابع: عضوية "hl7" تأتي في وقت مهم جداً يتم فيه بناء منصة التعاملات الإلكترونية التأمينية الصحية "نفيس" مما يسهم في رفع مستوى كفاءة التكامل بين الأنظمة الرقمية وتأسيس بنية تحتية للمعلومات الصحية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأشار إلى أن منصة "نفيس" تهدف إلى توفير المعلومات الصحية للمرضى ومشاركة البيانات التأمينية والإدارية بشفافية وسرعة عاليتين بين المستفيدين من "شركات التأمين الصحي – مقدمي خدمات الرعاية الصحية – مجلس الضمان الصحي – المؤمن لهم – أصحاب العمل".