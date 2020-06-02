أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن؛ في ظل الاحتجاجات المستمرة.
"الدفاع الأمريكية" تعلن رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن
في ظل الاحتجاجات المستمرة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن؛ في ظل الاحتجاجات المستمرة.
اعلان
"الدفاع الأمريكية" تعلن رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-02
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:08 PM
"الدفاع الأمريكية" تعلن رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن
في ظل الاحتجاجات المستمرة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن؛ في ظل الاحتجاجات المستمرة.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,757
91 مليار ..
29 يناير
17,116
70 مليار ..
26 أكتوبر
22,132
53.8 مليار
31 يوليو
42,826