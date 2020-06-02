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"الدفاع الأمريكية" تعلن رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن

في ظل الاحتجاجات المستمرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن؛ في ظل الاحتجاجات المستمرة.

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"الدفاع الأمريكية" تعلن رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن؛ في ظل الاحتجاجات المستمرة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:08 PM

"الدفاع الأمريكية" تعلن رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن

في ظل الاحتجاجات المستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن؛ في ظل الاحتجاجات المستمرة.

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