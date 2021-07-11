النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية

الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي

قال: تعكس العلاقات الاستثنائية بين الأشقاء.. تعزيزًا للآمال والتطلعات

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق, سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية تأتي انطلاقًا من وشائج الأخوة التاريخية، وتجسيدًا للروابط والأواصر الراسخة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وتعزيزًا للآمال والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.
وقال: إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة له خارج السلطنة منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020م ضيفًا عزيزًا على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تعكس العلاقات الاستثنائية بين الأشقاء، كما ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي وتلاقي الرؤى والأخوة المشتركة، والتفاهم الكامل، والحرص على ترسيخ التعاون الوثيق في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد أهمية هذه الزيارة، كونها شاهدًا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتأتي لترسيخ عمق العلاقات الوطيدة والمتجذّرة بين البلدين، متمنيًا أن تكلل جهود قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حفظهم الله ورعاهم - لكل ما فيه خير وأمن ورخاء دول المجلس ومواطنيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي
سبق

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق, سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية تأتي انطلاقًا من وشائج الأخوة التاريخية، وتجسيدًا للروابط والأواصر الراسخة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وتعزيزًا للآمال والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.
وقال: إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة له خارج السلطنة منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020م ضيفًا عزيزًا على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تعكس العلاقات الاستثنائية بين الأشقاء، كما ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي وتلاقي الرؤى والأخوة المشتركة، والتفاهم الكامل، والحرص على ترسيخ التعاون الوثيق في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد أهمية هذه الزيارة، كونها شاهدًا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتأتي لترسيخ عمق العلاقات الوطيدة والمتجذّرة بين البلدين، متمنيًا أن تكلل جهود قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حفظهم الله ورعاهم - لكل ما فيه خير وأمن ورخاء دول المجلس ومواطنيه.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
03:47 PM

الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي

قال: تعكس العلاقات الاستثنائية بين الأشقاء.. تعزيزًا للآمال والتطلعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
144

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق, سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية تأتي انطلاقًا من وشائج الأخوة التاريخية، وتجسيدًا للروابط والأواصر الراسخة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وتعزيزًا للآمال والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.
وقال: إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة له خارج السلطنة منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020م ضيفًا عزيزًا على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تعكس العلاقات الاستثنائية بين الأشقاء، كما ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي وتلاقي الرؤى والأخوة المشتركة، والتفاهم الكامل، والحرص على ترسيخ التعاون الوثيق في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد أهمية هذه الزيارة، كونها شاهدًا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتأتي لترسيخ عمق العلاقات الوطيدة والمتجذّرة بين البلدين، متمنيًا أن تكلل جهود قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حفظهم الله ورعاهم - لكل ما فيه خير وأمن ورخاء دول المجلس ومواطنيه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,762
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,761

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة