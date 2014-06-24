"الفيفي" يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان

لبحث سبل التعاون بهدف تحقيق استدامة تنموية زراعية

‬ استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي، بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بفيفاء المهندس يزيد جابر الفيفي، والمشرف المالي بالجمعية عبدالله حسن الفيفي، بحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة سعد عبدالعزيز فراج، ومدير الأشغال العامة المكلف م. منصور حسن الغزواني.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئة والجمعية التعاونية الزراعية بالمحافظة، بالإضافة إلى بحث إمكانية تقديم الخدمات للمزارعين من خلال البرامج المقدمة من الجمعية بالتعاون مع الهيئة، وذلك بهدف تحقيق استدامة تنموية زراعية.

وزار بعد ذلك رئيس الجمعية محطة التجارب الزراعية بالهيئة؛ للاطّلاع على الحقول والمشاتل والتجارب التي تقدمها الهيئة.

وتعد الجمعية التعاونية من الجمعيات التي تسهم بتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتنمية القطاعات الزراعية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتقديم خدماتها، وتحقيق الاستدامة الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين بالمحافظة.