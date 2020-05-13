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جمعية صعوبات التعلم تنظّم أمسية "مجتمعي مسؤوليتي"

"فلاته": "الحجر المنزلي" يعتبر فرصة لرفع وتنمية القدرات

عقدت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم أمسية "مجتمعي مسؤوليتي" عبر المنصة الإلكترونية "زووم"، بمشاركة عدد كبير من أولياء الأمور والمختصين والمهتمين.

جاء ذلك بمشاركة المدير التنفيذي للجمعية فردوس جبريل فلاته والمدربات المختصات مي أبو أسد وهند العتيبي.

وأعربت "فردوس" عن شكرها لجميع المشاركين بالحضور، وقالت: هذه الأمسية تأتي ضمن مبادرات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في تفعيل المسؤولية المجتمعية للمشاركة في التصدي لأزمة كورونا، وأيضاً الاحتفاء باليوم الخليجي لصعوبات التعلم من خلال مناقشة القيم ومسؤوليتنا الاجتماعية والتربوية تجاه الأبناء من ذوي صعوبات التعلم وكيفية تعليمهم قيمة المسؤولية المجتمعية خلال الأزمة منطلقا من أن الجميع مسؤول بالالتزام بالدور المنوط به للمشاركة بالتصدي لهذه الجائحة العالمية ورفع الوعي المجتمعي لكل أفراد المجتمع فكلنا مسؤول بالتعاون والتكافل لبناء المجتمع.

وأضافت: هناك عدد من المبادرات التي ستقدمها الجمعية ضمن مسؤوليتها تجاه ذوي صعوبات التعلم بالتعريف بهم وخصائصهم وسبل التعامل معهم لاسيما وأن هذه الأزمة بكل مكوناتها تشكل أزمة من نوع آخر لذوي صعوبات التعلم، لذا تتأكد مسؤولية الأسرة من خلال التعامل مع ذوي صعوبات التعلم بما يتناسب وقدراتهم وخصائصهم الخاصة، حيث إن "الحجر المنزلي" هو فترة يستطيع أولياء الأمور تقديم تعليم غير منهجي لرفع وتنمية قدرات ذوي صعوبات التعلم من خلال تعلم مهارات جديدة مناسبة.

وأردفت: الجمعية لديها عدد من الورش التدريبية "عن بعد" بالتعاون مع الجهات المعنية.

ودعت أولياء الأمور إلى استثمار هذه الفترة بما يعود نفعاً على أبنائهم من ذوي صعوبات التعلم من خلال التأكيد بالممارسة اليومية التعليمة عبر برامج متنوعة بأساليب تربوية وترفيهية جاذبة تعين على استدامة تعلم المهارة.

ودعت الجميع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات ضمن "كلنا مسؤول"، بقولها: الالتزام مسؤولية الجميع وطاعة لولي الأمر، ويدعم قيم الانتماء الإنساني والوطني.

من جهته، أشاد الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الجهات الخيرية وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية، مقدماً شكره لكل من حضر وساهم في نجاح حلقة نقاش "مجتمعي مسؤوليتي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية صعوبات التعلم تنظّم أمسية "مجتمعي مسؤوليتي"
سبق

عقدت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم أمسية "مجتمعي مسؤوليتي" عبر المنصة الإلكترونية "زووم"، بمشاركة عدد كبير من أولياء الأمور والمختصين والمهتمين.

جاء ذلك بمشاركة المدير التنفيذي للجمعية فردوس جبريل فلاته والمدربات المختصات مي أبو أسد وهند العتيبي.

وأعربت "فردوس" عن شكرها لجميع المشاركين بالحضور، وقالت: هذه الأمسية تأتي ضمن مبادرات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في تفعيل المسؤولية المجتمعية للمشاركة في التصدي لأزمة كورونا، وأيضاً الاحتفاء باليوم الخليجي لصعوبات التعلم من خلال مناقشة القيم ومسؤوليتنا الاجتماعية والتربوية تجاه الأبناء من ذوي صعوبات التعلم وكيفية تعليمهم قيمة المسؤولية المجتمعية خلال الأزمة منطلقا من أن الجميع مسؤول بالالتزام بالدور المنوط به للمشاركة بالتصدي لهذه الجائحة العالمية ورفع الوعي المجتمعي لكل أفراد المجتمع فكلنا مسؤول بالتعاون والتكافل لبناء المجتمع.

وأضافت: هناك عدد من المبادرات التي ستقدمها الجمعية ضمن مسؤوليتها تجاه ذوي صعوبات التعلم بالتعريف بهم وخصائصهم وسبل التعامل معهم لاسيما وأن هذه الأزمة بكل مكوناتها تشكل أزمة من نوع آخر لذوي صعوبات التعلم، لذا تتأكد مسؤولية الأسرة من خلال التعامل مع ذوي صعوبات التعلم بما يتناسب وقدراتهم وخصائصهم الخاصة، حيث إن "الحجر المنزلي" هو فترة يستطيع أولياء الأمور تقديم تعليم غير منهجي لرفع وتنمية قدرات ذوي صعوبات التعلم من خلال تعلم مهارات جديدة مناسبة.

وأردفت: الجمعية لديها عدد من الورش التدريبية "عن بعد" بالتعاون مع الجهات المعنية.

ودعت أولياء الأمور إلى استثمار هذه الفترة بما يعود نفعاً على أبنائهم من ذوي صعوبات التعلم من خلال التأكيد بالممارسة اليومية التعليمة عبر برامج متنوعة بأساليب تربوية وترفيهية جاذبة تعين على استدامة تعلم المهارة.

ودعت الجميع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات ضمن "كلنا مسؤول"، بقولها: الالتزام مسؤولية الجميع وطاعة لولي الأمر، ويدعم قيم الانتماء الإنساني والوطني.

من جهته، أشاد الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الجهات الخيرية وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية، مقدماً شكره لكل من حضر وساهم في نجاح حلقة نقاش "مجتمعي مسؤوليتي".

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:11 PM

جمعية صعوبات التعلم تنظّم أمسية "مجتمعي مسؤوليتي"

"فلاته": "الحجر المنزلي" يعتبر فرصة لرفع وتنمية القدرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم أمسية "مجتمعي مسؤوليتي" عبر المنصة الإلكترونية "زووم"، بمشاركة عدد كبير من أولياء الأمور والمختصين والمهتمين.

جاء ذلك بمشاركة المدير التنفيذي للجمعية فردوس جبريل فلاته والمدربات المختصات مي أبو أسد وهند العتيبي.

وأعربت "فردوس" عن شكرها لجميع المشاركين بالحضور، وقالت: هذه الأمسية تأتي ضمن مبادرات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في تفعيل المسؤولية المجتمعية للمشاركة في التصدي لأزمة كورونا، وأيضاً الاحتفاء باليوم الخليجي لصعوبات التعلم من خلال مناقشة القيم ومسؤوليتنا الاجتماعية والتربوية تجاه الأبناء من ذوي صعوبات التعلم وكيفية تعليمهم قيمة المسؤولية المجتمعية خلال الأزمة منطلقا من أن الجميع مسؤول بالالتزام بالدور المنوط به للمشاركة بالتصدي لهذه الجائحة العالمية ورفع الوعي المجتمعي لكل أفراد المجتمع فكلنا مسؤول بالتعاون والتكافل لبناء المجتمع.

وأضافت: هناك عدد من المبادرات التي ستقدمها الجمعية ضمن مسؤوليتها تجاه ذوي صعوبات التعلم بالتعريف بهم وخصائصهم وسبل التعامل معهم لاسيما وأن هذه الأزمة بكل مكوناتها تشكل أزمة من نوع آخر لذوي صعوبات التعلم، لذا تتأكد مسؤولية الأسرة من خلال التعامل مع ذوي صعوبات التعلم بما يتناسب وقدراتهم وخصائصهم الخاصة، حيث إن "الحجر المنزلي" هو فترة يستطيع أولياء الأمور تقديم تعليم غير منهجي لرفع وتنمية قدرات ذوي صعوبات التعلم من خلال تعلم مهارات جديدة مناسبة.

وأردفت: الجمعية لديها عدد من الورش التدريبية "عن بعد" بالتعاون مع الجهات المعنية.

ودعت أولياء الأمور إلى استثمار هذه الفترة بما يعود نفعاً على أبنائهم من ذوي صعوبات التعلم من خلال التأكيد بالممارسة اليومية التعليمة عبر برامج متنوعة بأساليب تربوية وترفيهية جاذبة تعين على استدامة تعلم المهارة.

ودعت الجميع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات ضمن "كلنا مسؤول"، بقولها: الالتزام مسؤولية الجميع وطاعة لولي الأمر، ويدعم قيم الانتماء الإنساني والوطني.

من جهته، أشاد الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الجهات الخيرية وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية، مقدماً شكره لكل من حضر وساهم في نجاح حلقة نقاش "مجتمعي مسؤوليتي".

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