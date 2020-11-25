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"الأوروبية للأدوية" توافق على تلقيح الأطفال ما بين 5 و11 عاماً

خبراء أوصوا بتوسيع نطاق استخدام لقاح "فايزر"

أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية، اليوم (الخميس)، موافقتها على إعطاء لقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، ما يمهّد الطريق أمام بدء تطعيم هذه الفئة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "فرانس 24" أن مجموعة خبراء أوصت بالموافقة على توسيع نطاق استخدام لقاح "فايزر" ضد "كوفيد-19"، ليشمل إعطاءه للأطفال بين 5 و11 عامًا.

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"الأوروبية للأدوية" توافق على تلقيح الأطفال ما بين 5 و11 عاماً
سبق

أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية، اليوم (الخميس)، موافقتها على إعطاء لقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، ما يمهّد الطريق أمام بدء تطعيم هذه الفئة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "فرانس 24" أن مجموعة خبراء أوصت بالموافقة على توسيع نطاق استخدام لقاح "فايزر" ضد "كوفيد-19"، ليشمل إعطاءه للأطفال بين 5 و11 عامًا.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
03:48 PM

"الأوروبية للأدوية" توافق على تلقيح الأطفال ما بين 5 و11 عاماً

خبراء أوصوا بتوسيع نطاق استخدام لقاح "فايزر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية، اليوم (الخميس)، موافقتها على إعطاء لقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، ما يمهّد الطريق أمام بدء تطعيم هذه الفئة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "فرانس 24" أن مجموعة خبراء أوصت بالموافقة على توسيع نطاق استخدام لقاح "فايزر" ضد "كوفيد-19"، ليشمل إعطاءه للأطفال بين 5 و11 عامًا.

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