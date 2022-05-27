النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان.. و"التعليم": خلل تقني وجارٍ معالجته

المعلمون لـ"سبق":  الحسم تسبب في ضرر كبير خصوصًا مع اقتراب عيد الفطر

عبّر عددٌ من المعلمين بجازان، اليوم الاثنين، عن تذمرهم من خصم رواتب بمبالغ كبيرة أضرت في ميزانياتهم، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث كشف عددٌ منهم أن المبالغ تتجاوز ٩٠٠ ريال، وهي تقريبًا تعيدهم لدرجتين للوراء في سلمهم الوظيفي حسب قولهم، مطالبين بحل عاجل.

وفي التفاصيل، قال المعلمون إن الحسم لم يكن معروف سببه، والذي أدى إلى وقوع ضرر كبير وخصوصًا أنه صادف فترة العيد، مطالبين الوزارة بتصحيح ما حدث وصرف الرواتب قبل إغلاق البنوك.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق" تعليقًا على حسم الرواتب بعد الاستفسار منه عن حديث المعلمين أن خللاً تقنيًا عامًا ويجري حاليًا معالجته بالتواصل مع الجهة المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان.. و"التعليم": خلل تقني وجارٍ معالجته
سبق

عبّر عددٌ من المعلمين بجازان، اليوم الاثنين، عن تذمرهم من خصم رواتب بمبالغ كبيرة أضرت في ميزانياتهم، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث كشف عددٌ منهم أن المبالغ تتجاوز ٩٠٠ ريال، وهي تقريبًا تعيدهم لدرجتين للوراء في سلمهم الوظيفي حسب قولهم، مطالبين بحل عاجل.

وفي التفاصيل، قال المعلمون إن الحسم لم يكن معروف سببه، والذي أدى إلى وقوع ضرر كبير وخصوصًا أنه صادف فترة العيد، مطالبين الوزارة بتصحيح ما حدث وصرف الرواتب قبل إغلاق البنوك.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق" تعليقًا على حسم الرواتب بعد الاستفسار منه عن حديث المعلمين أن خللاً تقنيًا عامًا ويجري حاليًا معالجته بالتواصل مع الجهة المعنية.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:47 PM

خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان.. و"التعليم": خلل تقني وجارٍ معالجته

المعلمون لـ"سبق":  الحسم تسبب في ضرر كبير خصوصًا مع اقتراب عيد الفطر

A A A
محمد المواسي - جازان
5
2,478

عبّر عددٌ من المعلمين بجازان، اليوم الاثنين، عن تذمرهم من خصم رواتب بمبالغ كبيرة أضرت في ميزانياتهم، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث كشف عددٌ منهم أن المبالغ تتجاوز ٩٠٠ ريال، وهي تقريبًا تعيدهم لدرجتين للوراء في سلمهم الوظيفي حسب قولهم، مطالبين بحل عاجل.

وفي التفاصيل، قال المعلمون إن الحسم لم يكن معروف سببه، والذي أدى إلى وقوع ضرر كبير وخصوصًا أنه صادف فترة العيد، مطالبين الوزارة بتصحيح ما حدث وصرف الرواتب قبل إغلاق البنوك.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق" تعليقًا على حسم الرواتب بعد الاستفسار منه عن حديث المعلمين أن خللاً تقنيًا عامًا ويجري حاليًا معالجته بالتواصل مع الجهة المعنية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,966
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,886
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,169
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,519

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة