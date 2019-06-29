عطل يوقف عمل بعض القنوات الإلكترونية المصرفية في مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي عن وجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، ما عدا أجهزة الصراف الآلي.
وقال المصرف في رسالة لعملائه عبر حسابه على تويتر: "نعتذر عن أي إزعاج وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم".
أعلن مصرف الراجحي عن وجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، ما عدا أجهزة الصراف الآلي.
وقال المصرف في رسالة لعملائه عبر حسابه على تويتر: "نعتذر عن أي إزعاج وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم".
أعلن مصرف الراجحي عن وجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، ما عدا أجهزة الصراف الآلي.
وقال المصرف في رسالة لعملائه عبر حسابه على تويتر: "نعتذر عن أي إزعاج وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم".
أعلن مصرف الراجحي عن وجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، ما عدا أجهزة الصراف الآلي.
وقال المصرف في رسالة لعملائه عبر حسابه على تويتر: "نعتذر عن أي إزعاج وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم".