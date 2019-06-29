وقال المصرف في رسالة لعملائه عبر حسابه على تويتر: "‏نعتذر عن أي إزعاج وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم".

أعلن مصرف الراجحي عن وجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، ما عدا أجهزة الصراف الآلي.

عطل يوقف عمل بعض القنوات الإلكترونية المصرفية في مصرف الراجحي عبدالله البرقاوي سبق 2019-06-29 أعلن مصرف الراجحي عن وجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، ما عدا أجهزة الصراف الآلي. وقال المصرف في رسالة لعملائه عبر حسابه على تويتر: "‏نعتذر عن أي إزعاج وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم".

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 09:24 PM

اخر تعديل 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 11:57 PM

عطل يوقف عمل بعض القنوات الإلكترونية المصرفية في مصرف الراجحي





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أعلن مصرف الراجحي عن وجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، ما عدا أجهزة الصراف الآلي.

وقال المصرف في رسالة لعملائه عبر حسابه على تويتر: "‏نعتذر عن أي إزعاج وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم".