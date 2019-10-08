أكثر من 270 ألف مستفيد من خدمات "مستشفى صامطة العام" في عام

أجرى 620,605 فحوص مخبرية وأكثر من 14 ألف جلسة تأهيل وألفي جراحة

بلغ عدد المرضى المراجعين للطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى صامطة العام خلال العام الماضي أكثر من 270 ألف مريض ومريضة.

وأوضحت "صحة جازان"، في تقرير لها، أن قسم الطوارئ راجعه 163,977 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 106,380 مراجعاً ومراجعة، أما عدد الفحوص المخبرية "تحاليل أمراض الدم والتحاليل الكيميائية" فبلغ 620,605 فحوص خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد الفحوص الإشعاعية 66,609 فحوص.

وفيما يخص جلسات التأهيل الطبي، أشارت "صحة جازان" إلى أن عددها بلغ 14,112 جلسةً، وعدد الوصفات الدوائية للمرضى 218,019 وصفة، كما بلغ عدد الزيارات التي نفذها الطب المنزلي للمرضى 1,968 زيارة، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 3,155 متبرعاً، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة طب الأسنان 9,078 مراجعاً ومراجعة.



وأضافت "صحة جازان" أن عدد المواليد بلغ نحو 2,633 من الجنسين، وكذلك تم إجراء 2,499 عملية جراحية ما بين عمليات جراحية كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد وتكللت، ولله الحمد، بالنجاح، فيما كان عدد جلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى 11,853 جلسة، وعدد حالات التنويم خلال نفس الفترة بلغ 3,849 حالة.

