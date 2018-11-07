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رمال خلفتها السيول بطريق الليث- غميقة تتسبب في حادث تصادم

بلاغات متكررة منذ الأمس.. والجهة المسؤولة تزيلها بعد وقوع الكارثة

تسببت كميات من الرمال خلفتها سيول نهاية الأسبوع الماضي بطريق الليث- غميقة، في وقوع حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم نتج عنه إصابات طفيفة.

وتبين التفاصيل أن أحد المواطنين القادمين من محافظة الليث كان يستقل سيارة من نوع جيب هونداي، وأثناء وصوله بالقرب من مزلقان غميقة تفاجأ بأحد مسارات الطريق مغلقاً بسبب الرمال المتراكمة التي خلفتها السيول بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، فحاول تفاديها بالعودة في المسار الآخر، الأمر الذي نتج عنه اصطدامه بسيارة أخرى كانت قادمة من مركز غميقة باتجاه الليث، مما نتج عنه إصابة قائدي السيارتين بإصابات طفيفة.

باشر الحادث دوريات مخفر شرطة غميقة، ومرور الليث، وإسعافات الهلال الأحمر، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الليث العام.

يذكر أن العمليات الموحدة 911 تلقت عدة بلاغات يوم أمس ومساء البارحة بشأن وجود رمال متراكمة ومغلقة لأحد المسارات بطريق الليث – غميقة، تتسبب في وقوع حوادث مرورية، وتم تحويل البلاغات إلى الجهة المسؤولة، والتي تعهدت بإزالتها، لكنها لم تتحرك إلا بعد وقوع الحادث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رمال خلفتها السيول بطريق الليث- غميقة تتسبب في حادث تصادم
سبق

تسببت كميات من الرمال خلفتها سيول نهاية الأسبوع الماضي بطريق الليث- غميقة، في وقوع حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم نتج عنه إصابات طفيفة.

وتبين التفاصيل أن أحد المواطنين القادمين من محافظة الليث كان يستقل سيارة من نوع جيب هونداي، وأثناء وصوله بالقرب من مزلقان غميقة تفاجأ بأحد مسارات الطريق مغلقاً بسبب الرمال المتراكمة التي خلفتها السيول بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، فحاول تفاديها بالعودة في المسار الآخر، الأمر الذي نتج عنه اصطدامه بسيارة أخرى كانت قادمة من مركز غميقة باتجاه الليث، مما نتج عنه إصابة قائدي السيارتين بإصابات طفيفة.

باشر الحادث دوريات مخفر شرطة غميقة، ومرور الليث، وإسعافات الهلال الأحمر، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الليث العام.

يذكر أن العمليات الموحدة 911 تلقت عدة بلاغات يوم أمس ومساء البارحة بشأن وجود رمال متراكمة ومغلقة لأحد المسارات بطريق الليث – غميقة، تتسبب في وقوع حوادث مرورية، وتم تحويل البلاغات إلى الجهة المسؤولة، والتي تعهدت بإزالتها، لكنها لم تتحرك إلا بعد وقوع الحادث.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:57 PM

رمال خلفتها السيول بطريق الليث- غميقة تتسبب في حادث تصادم

بلاغات متكررة منذ الأمس.. والجهة المسؤولة تزيلها بعد وقوع الكارثة

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عوض الفهمي - الليث
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12,829

تسببت كميات من الرمال خلفتها سيول نهاية الأسبوع الماضي بطريق الليث- غميقة، في وقوع حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم نتج عنه إصابات طفيفة.

وتبين التفاصيل أن أحد المواطنين القادمين من محافظة الليث كان يستقل سيارة من نوع جيب هونداي، وأثناء وصوله بالقرب من مزلقان غميقة تفاجأ بأحد مسارات الطريق مغلقاً بسبب الرمال المتراكمة التي خلفتها السيول بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، فحاول تفاديها بالعودة في المسار الآخر، الأمر الذي نتج عنه اصطدامه بسيارة أخرى كانت قادمة من مركز غميقة باتجاه الليث، مما نتج عنه إصابة قائدي السيارتين بإصابات طفيفة.

باشر الحادث دوريات مخفر شرطة غميقة، ومرور الليث، وإسعافات الهلال الأحمر، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الليث العام.

يذكر أن العمليات الموحدة 911 تلقت عدة بلاغات يوم أمس ومساء البارحة بشأن وجود رمال متراكمة ومغلقة لأحد المسارات بطريق الليث – غميقة، تتسبب في وقوع حوادث مرورية، وتم تحويل البلاغات إلى الجهة المسؤولة، والتي تعهدت بإزالتها، لكنها لم تتحرك إلا بعد وقوع الحادث.

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