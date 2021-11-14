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"الأرصاد" يعلن انتهاء الحالة المطرية بجدة: بداية الاستقرار

"القحطاني" لـ"سبق": جنوب المحافظة يسجل أعلى كمية هطول 24 ملم

أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المطرية، وبداية استقرار الأجواء بمدينة جدة.

وأوضح الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني لـ"سبق" أن محطة جنوب جدة سجّلت أعلى كمية أمطار حيث بلغت 24 ملم، بينما سجلت بقية الأحياء كالتالي:

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"الأرصاد" يعلن انتهاء الحالة المطرية بجدة: بداية الاستقرار
سبق

أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المطرية، وبداية استقرار الأجواء بمدينة جدة.

وأوضح الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني لـ"سبق" أن محطة جنوب جدة سجّلت أعلى كمية أمطار حيث بلغت 24 ملم، بينما سجلت بقية الأحياء كالتالي:

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
02:58 PM

"الأرصاد" يعلن انتهاء الحالة المطرية بجدة: بداية الاستقرار

"القحطاني" لـ"سبق": جنوب المحافظة يسجل أعلى كمية هطول 24 ملم

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المطرية، وبداية استقرار الأجواء بمدينة جدة.

وأوضح الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني لـ"سبق" أن محطة جنوب جدة سجّلت أعلى كمية أمطار حيث بلغت 24 ملم، بينما سجلت بقية الأحياء كالتالي:

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,449
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,135
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,155
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2.5 مليار ..

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