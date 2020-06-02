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موظفو بلدية صبيا: صرف الرواتب لم يستكمل حتى اليوم

بعد تصريح "صرف الشيك الخاطئ"

شكا موظفو بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان، استمرار تأخر بقية الراتب بعدما صرفت البلدية جزءًا منه، ولم يصل بعضهم راتبه الأساسي كاملاً، مطالبين بسرعة حل المشكلة؛ نظرًا لوجود التزامات مالية عليهم تتطلب السداد.

وقال الموظفون: إن البلدية لم تصرف كامل الراتب الأساسي في حين أنها أعلنت في بيانها أنه يتبقى للموظفين بدلات فقط، مطالبين بتدخل الوزارة لحل مشكلتهم.

وكانت بلدية صبيا أكدت الأسبوع الماضي، أن تأخر الرواتب للموظفين كان بسبب مشكلة حسابية مالية، مضيفة: "تم صرف شيك عن طريق الخطأ؛ مما أثر على حساب الرواتب، وتم حل ذلك بالتنسيق مع المختصين بأمانة منطقة جازان؛ حيث تم إيداع الرواتب في حسابات موظفي البلدية اليوم، ما عدا البدلات".

وأضافت: "سوف تتم معالجة وضعها وإيداعها خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله، مع العلم أنه ستتم محاسبة الموظف المتسبب في ذلك، علمًا بأن التأخير كان ليوم واحد فقط".

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موظفو بلدية صبيا: صرف الرواتب لم يستكمل حتى اليوم
سبق

شكا موظفو بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان، استمرار تأخر بقية الراتب بعدما صرفت البلدية جزءًا منه، ولم يصل بعضهم راتبه الأساسي كاملاً، مطالبين بسرعة حل المشكلة؛ نظرًا لوجود التزامات مالية عليهم تتطلب السداد.

وقال الموظفون: إن البلدية لم تصرف كامل الراتب الأساسي في حين أنها أعلنت في بيانها أنه يتبقى للموظفين بدلات فقط، مطالبين بتدخل الوزارة لحل مشكلتهم.

وكانت بلدية صبيا أكدت الأسبوع الماضي، أن تأخر الرواتب للموظفين كان بسبب مشكلة حسابية مالية، مضيفة: "تم صرف شيك عن طريق الخطأ؛ مما أثر على حساب الرواتب، وتم حل ذلك بالتنسيق مع المختصين بأمانة منطقة جازان؛ حيث تم إيداع الرواتب في حسابات موظفي البلدية اليوم، ما عدا البدلات".

وأضافت: "سوف تتم معالجة وضعها وإيداعها خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله، مع العلم أنه ستتم محاسبة الموظف المتسبب في ذلك، علمًا بأن التأخير كان ليوم واحد فقط".

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
09:59 PM

موظفو بلدية صبيا: صرف الرواتب لم يستكمل حتى اليوم

بعد تصريح "صرف الشيك الخاطئ"

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محمد المواسي - جازان
0
206

شكا موظفو بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان، استمرار تأخر بقية الراتب بعدما صرفت البلدية جزءًا منه، ولم يصل بعضهم راتبه الأساسي كاملاً، مطالبين بسرعة حل المشكلة؛ نظرًا لوجود التزامات مالية عليهم تتطلب السداد.

وقال الموظفون: إن البلدية لم تصرف كامل الراتب الأساسي في حين أنها أعلنت في بيانها أنه يتبقى للموظفين بدلات فقط، مطالبين بتدخل الوزارة لحل مشكلتهم.

وكانت بلدية صبيا أكدت الأسبوع الماضي، أن تأخر الرواتب للموظفين كان بسبب مشكلة حسابية مالية، مضيفة: "تم صرف شيك عن طريق الخطأ؛ مما أثر على حساب الرواتب، وتم حل ذلك بالتنسيق مع المختصين بأمانة منطقة جازان؛ حيث تم إيداع الرواتب في حسابات موظفي البلدية اليوم، ما عدا البدلات".

وأضافت: "سوف تتم معالجة وضعها وإيداعها خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله، مع العلم أنه ستتم محاسبة الموظف المتسبب في ذلك، علمًا بأن التأخير كان ليوم واحد فقط".

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