النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خالد بن سلمان عن رفيق الحريري: قائد وطني اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية

قال عن قاتليه: ضاقوا ذرعاً به وبمشروعه الوطني .. لا يعرفون إلا ثقافة الدمار

وصف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الراحل رفيق الحريري؛ بأنه كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه.

وقال الأمير خالد، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: استُشهد قبل ١٥ عاماً رفيق الحريري؛ كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه، وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف.. اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار.

وتابع: رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن.

الأمير خالد بن سلمان الراحل رفيق الحريري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خالد بن سلمان عن رفيق الحريري: قائد وطني اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية
سبق

وصف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الراحل رفيق الحريري؛ بأنه كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه.

وقال الأمير خالد، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: استُشهد قبل ١٥ عاماً رفيق الحريري؛ كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه، وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف.. اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار.

وتابع: رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
01:09 PM

خالد بن سلمان عن رفيق الحريري: قائد وطني اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية

قال عن قاتليه: ضاقوا ذرعاً به وبمشروعه الوطني .. لا يعرفون إلا ثقافة الدمار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,410

وصف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الراحل رفيق الحريري؛ بأنه كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه.

وقال الأمير خالد، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: استُشهد قبل ١٥ عاماً رفيق الحريري؛ كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه، وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف.. اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار.

وتابع: رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,620
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,606
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,306
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,715

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة