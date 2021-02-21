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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة

قال: مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
11:48 AM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة

قال: مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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