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لأول مرة منذ 6 أشهر.. نمو أرباح الشركات الصناعية بالصين في مايو

بنسبة بلغت قيمتها 6% على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للمرة الأولى خلال ستة أشهر في مايو؛ مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسّن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين: إن أرباح الشركات الصناعية في مايو ارتفعت 6% على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر اليوم الأحد.

جاء ذلك عقب هبوط بنسبة 4.3% في أبريل، وهي أيضًا أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2019. وفقًا لـ"رويترز".

ووفق "سبوتنك عربي" يتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع؛ لكن التعافي ليس متوازنًا وما زال الطلب ضعيفًا في الداخل والخارج وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات وركود عالمي.

وقال تشو هونغ كبير مسؤولي الإحصائيين بالمكتب في البيان إنه رغم النمو في مايو "فإن الطلب في السوق يظل ضعيفًا نسبيًّا في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب المزيد من المتابعة".

تأثرت أرباح المصانع الصينية بأكبر انخفاض في أسعار تسليم باب المصنع فيما يزيد على أربعة أعوام في مايو؛ بينما تراجعت الصادرات من جديد، لتمحو مكسبًا لم يُكتب له الدوام في أبريل.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 19.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 1.84 تريليون يوان.

ولَقِيَ نمو أرباح مايو دعمًا من تعافي الأرباح في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والكهرباء والكيماويات والصلب.

الصين

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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لأول مرة منذ 6 أشهر.. نمو أرباح الشركات الصناعية بالصين في مايو
سبق

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للمرة الأولى خلال ستة أشهر في مايو؛ مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسّن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين: إن أرباح الشركات الصناعية في مايو ارتفعت 6% على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر اليوم الأحد.

جاء ذلك عقب هبوط بنسبة 4.3% في أبريل، وهي أيضًا أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2019. وفقًا لـ"رويترز".

ووفق "سبوتنك عربي" يتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع؛ لكن التعافي ليس متوازنًا وما زال الطلب ضعيفًا في الداخل والخارج وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات وركود عالمي.

وقال تشو هونغ كبير مسؤولي الإحصائيين بالمكتب في البيان إنه رغم النمو في مايو "فإن الطلب في السوق يظل ضعيفًا نسبيًّا في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب المزيد من المتابعة".

تأثرت أرباح المصانع الصينية بأكبر انخفاض في أسعار تسليم باب المصنع فيما يزيد على أربعة أعوام في مايو؛ بينما تراجعت الصادرات من جديد، لتمحو مكسبًا لم يُكتب له الدوام في أبريل.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 19.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 1.84 تريليون يوان.

ولَقِيَ نمو أرباح مايو دعمًا من تعافي الأرباح في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والكهرباء والكيماويات والصلب.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
11:13 AM

لأول مرة منذ 6 أشهر.. نمو أرباح الشركات الصناعية بالصين في مايو

بنسبة بلغت قيمتها 6% على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للمرة الأولى خلال ستة أشهر في مايو؛ مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسّن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين: إن أرباح الشركات الصناعية في مايو ارتفعت 6% على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر اليوم الأحد.

جاء ذلك عقب هبوط بنسبة 4.3% في أبريل، وهي أيضًا أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2019. وفقًا لـ"رويترز".

ووفق "سبوتنك عربي" يتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع؛ لكن التعافي ليس متوازنًا وما زال الطلب ضعيفًا في الداخل والخارج وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات وركود عالمي.

وقال تشو هونغ كبير مسؤولي الإحصائيين بالمكتب في البيان إنه رغم النمو في مايو "فإن الطلب في السوق يظل ضعيفًا نسبيًّا في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب المزيد من المتابعة".

تأثرت أرباح المصانع الصينية بأكبر انخفاض في أسعار تسليم باب المصنع فيما يزيد على أربعة أعوام في مايو؛ بينما تراجعت الصادرات من جديد، لتمحو مكسبًا لم يُكتب له الدوام في أبريل.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 19.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 1.84 تريليون يوان.

ولَقِيَ نمو أرباح مايو دعمًا من تعافي الأرباح في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والكهرباء والكيماويات والصلب.

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