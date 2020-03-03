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"مياه مكة" لـ"سبق": لا مشاريع حالية لمخطط الريان.. وستؤخذ ضمن المخطط

معاناة تتواصل و4 خدمات غائبة عن الحي منذ إنشائه منها الماء والصرف الصحي

أوضح مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، أنه لا يوجد مشاريع متعلقة بخدمة المياه والصرف الصحي في مخطط الريان بمكة المكرمة في الوقت الراهن.

جاء ذلك في رد تَلَقّته "سبق" من مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، على شكوى أهالي مخطط الريان بمكة المكرمة المتعلقة بعدم توفر الماء والصرف الصحي في مخططهم منذ إنشائه قبل سنوات عدة.

وقال "القحطاني": "نود في البداية أن نشكر لصحيفة سبق الإلكترونية، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، وحول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم تحت عنوان (استنزاف وعزل.. 4 خدمات غائبة عن "ريان مكة" والسكان يجددون المناشدة)؛ نود أن نوضح لكم وللسادة العملاء، أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم".

وأضاف: "كما نوضح أنه لا توجد مشاريع متعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي في الوقت الراهن بالمنطقة المذكورة؛ علمًا بأنه سيتم أخذها في الاعتبار ضمن المخطط العام لمنطقة مكة المكرمة كمنطقة ذات كثافة سكانية، وسيتم التنفيذ حسب قائمة الأولويات المعتمدة".

وختم تصريحه بقوله: "ترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا تحت عنوان: "استنزاف وعزل.. 4 خدمات غائبة عن ريان مكة والسكان يجددون المناشدة"؛ جاء فيه أن أهالي حي الريان بمكة المكرمة، طالبوا بتوفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، منذ إنشائه، ومن ضمنها إيجاد الماء والصرف الصحي".

وقال الأهالي في شكواهم: "منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرمة، وهو يفتقر إلى العديد من الخدمات المهمة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني عدم توافر شبكة المياه؛ مما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلًا عن افتقاده شبكة الصرف الصحي هي الأخرى".

مكة المكرمة مخطط الريان بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مياه مكة" لـ"سبق": لا مشاريع حالية لمخطط الريان.. وستؤخذ ضمن المخطط
سبق

أوضح مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، أنه لا يوجد مشاريع متعلقة بخدمة المياه والصرف الصحي في مخطط الريان بمكة المكرمة في الوقت الراهن.

جاء ذلك في رد تَلَقّته "سبق" من مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، على شكوى أهالي مخطط الريان بمكة المكرمة المتعلقة بعدم توفر الماء والصرف الصحي في مخططهم منذ إنشائه قبل سنوات عدة.

وقال "القحطاني": "نود في البداية أن نشكر لصحيفة سبق الإلكترونية، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، وحول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم تحت عنوان (استنزاف وعزل.. 4 خدمات غائبة عن "ريان مكة" والسكان يجددون المناشدة)؛ نود أن نوضح لكم وللسادة العملاء، أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم".

وأضاف: "كما نوضح أنه لا توجد مشاريع متعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي في الوقت الراهن بالمنطقة المذكورة؛ علمًا بأنه سيتم أخذها في الاعتبار ضمن المخطط العام لمنطقة مكة المكرمة كمنطقة ذات كثافة سكانية، وسيتم التنفيذ حسب قائمة الأولويات المعتمدة".

وختم تصريحه بقوله: "ترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا تحت عنوان: "استنزاف وعزل.. 4 خدمات غائبة عن ريان مكة والسكان يجددون المناشدة"؛ جاء فيه أن أهالي حي الريان بمكة المكرمة، طالبوا بتوفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، منذ إنشائه، ومن ضمنها إيجاد الماء والصرف الصحي".

وقال الأهالي في شكواهم: "منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرمة، وهو يفتقر إلى العديد من الخدمات المهمة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني عدم توافر شبكة المياه؛ مما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلًا عن افتقاده شبكة الصرف الصحي هي الأخرى".

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
01:16 PM

"مياه مكة" لـ"سبق": لا مشاريع حالية لمخطط الريان.. وستؤخذ ضمن المخطط

معاناة تتواصل و4 خدمات غائبة عن الحي منذ إنشائه منها الماء والصرف الصحي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أوضح مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، أنه لا يوجد مشاريع متعلقة بخدمة المياه والصرف الصحي في مخطط الريان بمكة المكرمة في الوقت الراهن.

جاء ذلك في رد تَلَقّته "سبق" من مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، على شكوى أهالي مخطط الريان بمكة المكرمة المتعلقة بعدم توفر الماء والصرف الصحي في مخططهم منذ إنشائه قبل سنوات عدة.

وقال "القحطاني": "نود في البداية أن نشكر لصحيفة سبق الإلكترونية، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، وحول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم تحت عنوان (استنزاف وعزل.. 4 خدمات غائبة عن "ريان مكة" والسكان يجددون المناشدة)؛ نود أن نوضح لكم وللسادة العملاء، أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم".

وأضاف: "كما نوضح أنه لا توجد مشاريع متعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي في الوقت الراهن بالمنطقة المذكورة؛ علمًا بأنه سيتم أخذها في الاعتبار ضمن المخطط العام لمنطقة مكة المكرمة كمنطقة ذات كثافة سكانية، وسيتم التنفيذ حسب قائمة الأولويات المعتمدة".

وختم تصريحه بقوله: "ترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا تحت عنوان: "استنزاف وعزل.. 4 خدمات غائبة عن ريان مكة والسكان يجددون المناشدة"؛ جاء فيه أن أهالي حي الريان بمكة المكرمة، طالبوا بتوفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، منذ إنشائه، ومن ضمنها إيجاد الماء والصرف الصحي".

وقال الأهالي في شكواهم: "منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرمة، وهو يفتقر إلى العديد من الخدمات المهمة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني عدم توافر شبكة المياه؛ مما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلًا عن افتقاده شبكة الصرف الصحي هي الأخرى".

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