محافظ ينبع يؤكد أهمية مراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها

خلال لقاء مع رؤساء عدد من المراكز لمناقشة العديد من الموضوعات

شدد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، على أهمية تطوير العمل والأداء للمراكز ومراقبة الأراضي الحكومية، ومنع التعدي عليها، علاوة على متابعة احتياجات المواطنين وتذليل العقبات كافة، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

جاء ذلك بعد أن ترأس محافظ ينبع اجتماعاً لرؤساء مراكز ينبع النخل والجابرية ورخو وتلعه نزا والفقعلي والهيم والشرجة، بحضور وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري ورئيس بلدية ينبع النخل المهندس مساعد بن أحمد الحربي، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والتنظيمية ووضع الخطط للحالات المطرية في صيانة الطرق في حال هطول الأمطار.