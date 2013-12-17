وزير التجارة على تويتر: مشروع وسط جدة مرحلة جديدة لعروس البحر الأحمر

في تغريدة تزامنًا مع إطلاق ولي العهد المشروع باستثمارات تصل إلى 75 مليار ريال

أكد ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، أن ‏‫مشروع وسط جدة مرحلة جديدة لـ"عروس البحر الأحمر"، ينقل تاريخها ليعاصر مستقبلها، بمنتجعات شاطئية وفنادق ومطاعم عالمية فاخرة، واستاد رياضي؛ ليجعلها وجهة مفضلة بمواصفات عالمية، تتواءم مع رؤية 2030.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "القصبي" عبر حسابه الرسمي بتويتر تزامنًا مع إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" ("نيو جدة داون تاون" سابقًا)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال، خُصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.