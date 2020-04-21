فيديو "عمال المسلخ والمركبة".. "بلدية عفيف": باشرنا وأُحيلوا للاختصاص

وثّقه مواطن أثناء خروجهم حاملين إياها وفي خلفيتهم المدخل مما أثار شكوكه

تفاعلت بلدية محافظة عفيف مع مقطع فيديو، وثّقه أحد المواطنين لعمال المسلخ، وأظهر كمية لحوم حملوها في مركبتهم وفي خلفيتهم مدخل المسلخ؛ ما أثار شكوك موثّق الفيديو عن الكيفية التي حصلوا بها على هذه اللحوم وأين يرغبون نقلها.

وأوضح المتحدث الرسمي للبلدية محمد السليس؛ أن المختصين باشروا الحادثة بعد تداول مقطع الفيديو، وتمّ اتخاذ اللازم حيالهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

يُذكر أن عمال المسالخ كثيراً ما يطلبون من زبائنهم أجزاءً من الذبائح التي يتم تجهيزها عندهم بحجة الصدقة، ثم يبيعون الكميات التي يحصلون عليها لأصحاب المطاعم والبوفيهات.