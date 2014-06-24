شاهد.. سفير خادم الحرمين لدى الأوروغواي يقدم أوراق اعتماده

نقل تحيات الملك وولي العهد للرئيس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا فوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية الأوروغواي إلى فخامة الرئيس لويس لاكاشي بو رئيس جمهورية الأوروغواي.

ونقل السفير حكيم خلال مراسم تسليم أوراق الاعتماد التي أقيمت في مبنى الرئاسة "آرتيجاس" إلى الرئيس الأوروغواني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لفخامته وللشعب الأوروغواني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس لا كاشي، السفير حكيم تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين، تمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والنمو والازدهار.

وأشاد فخامته بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، معربًا عن تطلعه لتعزيزها وتعميقها وتمنياته لسفير خادم الحرمين الشريفين بالتوفيق في مهامه.